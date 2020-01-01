مدرب أياكس ينتقد التحكيم: حرمنا من فوز مستحق على تشيلسي

وكالات / سما /

عبر إيريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام الهولندي عن غضبه الشديد بسببب قرارات التحكم خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي الإنجليزي، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بالتعادل (4-4) ضمن منافسات الجولة الرابعة لحساب دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة الأمس طرد لاعبين وهما دالي بليند وجويل فيلتمان من تشكيلة أياكس أمستردام، لتنتقل المباراة من التقدم بأربعة أهداف لهدفين إلى التعادل.

وقال تين هاج عقب المباراة “لعبنا بشكلٍ جيد كما اعتقد وسيطرنا على المباراة وتقدمنا بأربعة أهداف لهدف ومن ثم لهدفين، لكن دقيقة واحدة غيرت كل شيء”.

وأضاف “دالي بليند تعرض لضربة قبل التدخل على تامي أبراهام، لينال الانذار الثاني مما تسبب بركلة جزاء وطرد فيلتمان، بعد القرارات لم تكن في صالحنا وعوقبنا عدة مرات”.

وفي ختام حديثه أكد المدرب الهولندي بأن أياكس استحق الفوز، قائلاً “كنا نستحق نتيجة الفوز سواء لاعبين بـ 11 لاعباً أو تسعة”.

يذكر أن هذا التعادل أشعل الصراع على التأهل في المجموعة في ظل تشارك تشيلسي وفالنسيا وأياكس الصدارة بسبع نقاط لكل فريق.