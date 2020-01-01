فيديو .. فوز شاق لليفربول في الأبطال أمام جينك البلجيكي

وكالات / سما /

حقق ليفربول فوزاً صعباً للغاية على حساب ضيفه جينك البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد رود ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووصل ليفربول في النهاية لهدفه الأول والأهم من المباراة وهو تحقيق النقاط الثلاث الذي يقرب الردز من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودخل ليفربول المباراة بسرعة للغاية وبنفس أسلوبه المعتاد الهجومي الضاغط على الرغم من التغييرات العديدة التي أجراها المدرب الألماني يورجن كلوب على تشكيلة الفريق الأساسية.

ونجح ليفربول بالسيطرة تماماً على مجريات المباراة ضاغطاً بشكل كامل على جينك واضعاً خصمه في موقف ضعيف باحثاً عن هدف أول يفتتح به اللقاء.

وبالفعل نجح ليفربول في الدقيقة الرابعة عشر من زيارة شباك جينك وتسجيل أول الأهداف عن طريق الهولندي جورجينو فينالدوم بعد عرضية جيمس ميلنر التي أربكت دفاعات الفريق البلجيكي.

وبعدها واصل ليفربول سيطرته على المباراة ولكن بطريقة سلبية للغاية وبدعم تعاون من جميع لاعبيه مع وجود بعض التساهل والاطمئنان للنتيجة.

وجاءت الصدمة والعقاب من ركلة ركنية لصالح فريق جينك البلجيكي ارتقى إليها المتألق سماتا محرزاً هدف التعادل لصالح جينك أمام ليفربول.

ودخل ليفربول الشوط الثاني سريعاً من أجل تعويض الهدف الذي دخل مرماه في نهاية الشوط الأول والعودة للتقدم في النتيجة مرة أخرى.

وبالفعل قبل مرور 10 دقائق من عمر الشوط الثاني نجح ليفربول من تسجيل هدفه الثاني عن طريق الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وحافظ ليفربول على هذه النتيجة بعده ليحقق فوزاً مهماً على ضيفه جينك البلجيكي.

وصدم فريق ريد بول سالزبورج النمساوي مستضيفه نابولي الإيطالي ونجح بافتتاح أهداف المباراة في الدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول.

وتقدم ريد بول سالزبورج مبكراً على نابولي بهدف أول أحرزه الشاب المتألق إيرلينج براوت هالاند بعد تنفيذه لركلة الجزاء التي حصل عليها زميله منامينو بنجاح.

وقبل انتهاء الشوط الأول نجح نابولي بالعودة سريعاً إلى النتيجة وتسجيل هدف التعادل عن طريق مهاجمه المكسيكي لوزانو.

وفشل نابولي طوال الشوط الثاني من إيجاد أي حلول للوصول لمرمى ريد بول سالزبورج، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي

وبعد هذه النتائج وصل ليفربول لصدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط متفوقاً على نابولي الذي ارتفع رصيده من النقاط إلى 4.