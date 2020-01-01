فيديو.. تعادل بطعم الهزيمة لبرشلونة أمام سلافيا براج في الأبطال

وكالات / سما /

واصل فريق برشلونة الإسباني، بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي، نتائجه السلبية المخيبة للآمال، وتعادل سلباً أمام ضيفه المجتهد سلافيا براج التشيكي في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

لم تفلح محاولات ميسي و رفاقه في ضرب دفاعات الفريق التشيكي المنظمة، وخابت كل المحاولات لتسجيل هدف يحصد للبلوجرانا ثلاث نقاط في سباق دور المجموعات لدوري الأبطال.

وحرم القائم ميسي من تسجيل هدف بطريقته المعهودة، واستبسل حارس مرمى الضيوف كثيراً في صد الكرات التي صوبها لاعبو البرسا عليه، وألغى الحكم هدف لكل فريق بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ورفع برشلونة بهذا التعادل المخيب للآمال على أرضه كامب نو رصيده من النقاط إلى النقطة الثامنة، يتصدر بهم الترتيب ، ورفع سلافيا براج رصيده إلى النقطة الثانية يحتل بهما المركز الأخير.

وتتبقى مباراة قمة الجولة بين إنتر ميلان الإيطالي و بوروسيا دورتموند الألماني، ولكل منهما أربع نقاط، على ملعب سيجنال إدونا بارك.