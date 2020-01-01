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23 منظمة حقوقية ترفض قرار ترحيل شاكر

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
23 منظمة حقوقية ترفض قرار ترحيل شاكر


القدس المحتلة / سما /

 أعربت 23 منظمة حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، اليوم الأربعاء، عن رفضها لقرار العليا الإسرائيلية بتأييد قرار سابق لترحيل وطرد عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في فلسطين وإسرائيل.

وكانت العليا أقرت الثلاثاء، قرار إبعاد شاكر ومنحته مهلة 20 يومًا لمغادرة إسرائيل بحجة أنه ناشط في حركة المقاطعة الدولية (BDS).

ورأت تلك المنظمات بحسب بيان لها أوردته قناة ريشت كان العبرية، أن ترحيل وطرد شاكر أثّر وبشدة على حرية التعبير لكل الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكل المعارضين للاحتلال من إسرائيليين وفلسطينيين.

ومن بين المنظمات التي وقعت على البيان المشترك منظمة أطباء لحقوق الإنسان، وبتسليم، وعدالة، والسلام الآن، ويش دين.

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