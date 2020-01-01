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للمرة الثالثة: طاقما الليكود وكحول لفان يجتمعان اليوم

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الثالثة: طاقما الليكود وكحول لفان يجتمعان اليوم


القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة الثانية العبرية، أن طاقمي التفاوض عن الليكود و"كحول لفان"، سيلتقيان اليوم للمرة الثالثة على التوالي، للتفاوض على تشكيل حكومة وحدة.

وقالت القناة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن الوفود فشلت حتى الآن، في إحراز أي تقدم بهذا الشأن، وأن هناك تقديرات بفشل الجولة الثالثة اليوم.

وأضافت القناة، أن مصادر بالمنظومة السياسية الإسرائيلية، تدرس تطبيق مقترح وزير الخارجية درعي، لإجراء انتخابات مباشرة لاختيار رئيس الحكومة، دون إجراء انتخابات ثالثة للكنيست.

ونشرت القناة الثانية بالأمس، نتائج استطلاع جديد للرأي، أظهر تقدما طفيفا لنتنياهو، على غانتس، في حال جرت الانتخابات المباشرة، لانتخاب رئيس الحكومة.

وبحسب نتائج الإستطلاع، قال 40% من الإسرائيليين إنهم سيصوتون لنتنياهو، مقابل 36% لغانتس، وأجاب 24% أنهم لا يعرفون.

وفي ذات السياق، نشرت القناة السابعة، صباح اليوم، نتائج استطلاع جديد، أظهر أن نسبة 39% من الإسرائيليين، يعتقدون أن نتنياهو هو السبب في فشل التوصل الى تشكيل حكومة وحدة.

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