الكويت تؤكد نقلها رسالة إيرانية إلى السعودية والبحرين

الكويت / وكالات /

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، نقل بلاده رسالة من إيران إلى السعودية والبحرين بشأن السلام في منطقة الخليج.

وقال الجار الله في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "الكويت نقلت بالفعل للأشقاء تلك الرسائل"، مضيفا أنه "حتى الآن، لم تتبلور أي إجابات تتعلق بهذا الموضوع".

وحول تحديد موعد القمة الخليجية المقبلة، أوضح نائب الوزير الكويتي أن "المشاورات لا تزال قائمة حول تحديد الموعد النهائي بالتنسيق مع الأشقاء".

يذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وجه رسالة إلى ملكي السعودية والبحرين "في إطار تأكيد طهران أنها تسعى إلى السلام في المنطقة".

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قد نقلت مؤخرا عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت ردا إيجابيا من السعودية والبحرين على رسالتها.

المصدر: كونا