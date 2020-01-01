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مصدر أردني: لن يعود السفير إلى تل أبيب قبل الإفراج عن مرعي واللبدي

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر أردني: لن يعود السفير إلى تل أبيب قبل الإفراج عن مرعي واللبدي


القدس المحتلة / سما /

 أكد مصدر أردني مطلع، اليوم الأربعاء، أن سفير البلاد لدى إسرائيل لن يعود إلى تل أبيب قبل أن تنتهي قضية المعتقلين عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي بعودتهما إلى أرض الوطن، والتي من المنتظر أن تكون قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وقال المصدر في تصريح لـ صحيفة "الدستور" الأردنية، إنه من المنتظر أن يعود الأسبوع المقبل، وذلك بعد إطلاق سراح اللبدي ومرعي قبل نهاية الأسبوع الحالي، رافضًا الربط بين قضية اطلاق سراحهما بالمتسلل الإسرائيلي الى الأراضي الأردنية، الذي تم القبض عليه قبل أيام.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد أكد الأسبوع الماضي أنه "في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر بإطلاق سراح المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، تم استدعاء السفير الاردني في تل ابيب للتشاور".

وكشف المصدر المطلع على طاولة مفاوضات إطلاق سراح هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي، أن السفير الأردني سيعود إلى تل أبيب مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد ان ينجز الاحتلال الاتفاق الذي أبرمه مع الجانب الأردني بإطلاق سراح المعتقلين الشابين نهاية هذا الأسبوع.

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