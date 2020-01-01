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تُجّار الإطارات يحتجّون على منع إدخالها لغزة

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تُجّار الإطارات يحتجّون على منع إدخالها لغزة


غزة / سما /

أغلق أصحاب شركات إطارات السيارات في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أبوابها ومحلاتها الرئيسية والفرعية في مختلف أنحاء القطاع احتجاجًا على مواصلة منع الاحتلال إدخال الإطارات لغزة.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من شهر التي تغلق فيها الشركات والمحال، احتجاجًا على مواصلة الاحتلال لمنع إدخال الإطارات. قبل أن يتم التوصل بين أصحاب تلك الشركات ووزارة المواصلات والاقتصاد في غزة لاتفاق بإعادة إدخالها بناءً على تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي عبر أطراف أخرى.

ولم يلتزم الاحتلال بما تم التوصل إليه من اتفاق عبر عدة جهات، ما دفع أصحاب الشركات للاحتجاج للمرة الثانية من خلال إغلاق شركاتهم ومحالهم.

ويمنع الاحتلال إدخال الإطارات منذ بدء مسيرات العودة في الثلاثين من آذار/ مارس من العام الماضي بحجة استخدامها من قبل المتظاهرين.

وسينظم أصحاب تلك الشركات والمحال، وقفة احتجاجية قبيل ظهر اليوم، وسيعقدون مؤتمرًا صحفيًا أمام مقر جمعية تجار قطع غيارات السيارات احتجاجًا على ذلك.

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