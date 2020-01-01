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اطلاق مشروع "الرياديون من النساء والشباب يقودون التغيير"

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

بدأ طاقم شؤون المرأة بغزة بإطلاق نشاط ضمن مشروع الرياديون من النساء والشباب يقودون التغيير – أبادر ، بالشراكة مع منظمة كير العالمية في فلسطين .

ويسعى كل من الشركاء , طاقم شؤون المرأة ومنظمة كير العالمية في فلسطين من خلال المشروع إلى إحداث تأثير إيجابي تجاه قضايا النساء وحقوقهن على المجتمع المحلي وقادته المؤثرين من رجال دين ورجال إصلاح وقادة مجتمعيون من الرجال والنساء

من خلال تناول قضايا مهمة في إحداث التغيير وتقوية وتمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً ومعالجة قضايا مهمة مثل الميراث والعنف المبني على النوع الاجتماعي والحقوق الاقتصادية والمدنية.

ويسعى المشروع من خلال المؤثرين وتعليم الأقران ودمج الرجال المؤثرين إلى إحداث التغيير في توجهات المجتمع لصالح النساء ودعمهن. وذلك من خلال عقد (6) ورش توعوية تستهدف الرجال والنساء ويشارك فيها رجال دين وإصلاح، وقادة سياسيين، وقادة مجتمع مدني فى مناطق مختلفة من محافظات قطاع غزة

#مشروع

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