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توغل محدود لآليات الاحتلال شرق جباليا واستهداف الصيادين

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توغل محدود لآليات الاحتلال شرق جباليا واستهداف الصيادين


غزة / سما/

توغلت عدد من آليات وجرافات الاحتلال "الاسرائيلية" اليوم الاربعاء 6/11/2019,  داخل اراضي المواطنين بشكل محدود شرق جباليا شمال قطاع غزة ، في حين استهدفت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين ببحر شمال القطاع .

وقال شهود عيان ان آليات الاحتلال توغلت انطلاقاً من بوابة موقع أبو صفية على الحدود الشرقية لجباليا ، وبدأت بتجريف مساحات واسعة من اراضي المواطنين وسط إطلاق النار .

ومن جهة أخرى استهدفت زوارق الاحتلال الحربية مراكب الصيادين ببحر شمال قطاع غزة ، دون التبليغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين

ويشار الى ان قوات الاحتلال تتوغل بشكل يومي في ارضي المواطنين الحدودية في قطاع غزة وتجرف اراضي المواطنين وسط اطلاق النار، في انتهاك واضح لكافة الاتفاقيات مع المقاومة الفلسطينية .

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