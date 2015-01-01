نتنياهو : لن نسمح أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية

القدس المحتلة / سما /

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في بيان، عزم الدولة العبرية على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتخصيب اليورانيوم.

وجاء في البيان الصادر عن ديوان رئاسة الوزراء، اليوم : "إيران توسع رقعة عدوانها في كل مكان​​​. إنها تسعى لتطويق إسرائيل، إنها تسعى لتهديد إسرائيل. إنها تسعى لتدمير إسرائيل. ونحن نقاتل ردا على ذلك".

وأضاف نتنياهو: "وعلى ضوء الجهود الإيرانية الرامية لتوسيع برنامجها لتطوير الأسلحة النووية ولتوسيع تخصيب اليورانيوم الذي يهدف إلى تصنيع القنابل النووية، أقول وأكرر هنا مرة أخرى: لن نسمح أبدا لإيران بتطوير الأسلحة النووية".

وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول إن "هذا ليس من أجل ضمان أمننا ومستقبلنا فحسب، ولكن أيضا من أجل ضمان مستقبل الشرق الأوسط والعالم كله".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، على أكبر صالحي، أن طهران ستبدأ في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 5%، اعتبارا من يوم الأربعاء 6 نوفمبر، في منشآت "فوردو" حيث كان التخصيب هناك متوقفا بموجب الاتفاق النووي.

والثلاثاء أيضا، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده ستبدأ منذ يوم الأربعاء بتنفيذ المرحلة الرابعة من تقليص التزاماتها في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي، المبرم عام 2015، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة.