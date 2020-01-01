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شكري لكوشنر : اقامة الدولة الفلسطينية سيقود المنطقة الى الاستقرار والسلام

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شكري لكوشنر : اقامة الدولة الفلسطينية سيقود المنطقة الى الاستقرار والسلام


القاهرة / وكالات /

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري مع مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، في واشنطن، القضايا الإقليمية، بينها القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا.
واكد شكري لكوشنر ان اقامة الدولة الفلسطينية سيقود المنطقة الى الاستقرار والسلام.
وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، أكد شكري خلال اللقاء على "قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار والأزمات المتعددة التي تعاني منها المنطقة"​​​.
واستعرض شكري خلال اللقاء "الجهود المصرية الهادفة إلى استئناف عملية المصالحة الفلسطينية، والحفاظ على الهدوء في قطاع غزة مع العمل على تخفيف المعاناة وتحسين الظروف المعيشية في القطاع".
وأعرب الوزير المصري عن "دعم مصر لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدما بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، بما يسهم في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ويحقق رفاهية شعوب المنطقة".

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