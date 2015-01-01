يديعوت: الإمارات ستسمح للإسرائيليين بدخول أراضيها خلال معرض إكسبو 2020

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأربعاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ستسمح للإسرائيليين بالوصول إلى دبي لحضور معرض إكسبو 2020 الذي سيعقد في تشرين أول/ أكتوبر من ذاك العام.

وبحسب الصحيفة، فإنه سيسمح للإسرائيليين بدخول أراضي الإمارات بجوازات السفر الإسرائيلية مشيرةً إلى أن هذا يمثل حلم الآلاف من الإسرائيليين الذي سيتحقق العام المقبل، بأن أحد الدول العربية الأكثر حداثةً وتقدمًا في العالم ستفتح أبوابها أمام السياح الإسرائيليين.

ويقام معرض إكسبو العالمي مرة واحدة كل خمس سنوات، بمشاركة معظم دول العالم، حيث تنشئ كل دولة جناحًا كبيرًا خاصًا بها، لتقديم ابتكاراتها واختراعتها في مختلف المجال، بهدف تشجيع التبادل الثقافي والابتكار.

وستحتضن دبي العام المقبل هذا المعرض الكبير والضخم، في مدينة دبي التي تعتبر واحدة من أغنى المدن وأكثرها تقدمًا وتألقًا في العالم، وهي المدينة العربية الأكثر حداثة.

ووفقًا للصحيفة، فإن إسرائيل ستقوم بإنشاء جناح خاص فيها تقدم من خلالها ابتكارتها في مجالات التنقل والاستدامة والابتكار، ومن المتوقع أن يجذب المعرض الذي يستمر ستة أشهر ملايين الزوار، بما في ذلك سياح من جميع أنحاء العالم.

وأكد مسؤولو المعرض الذين حضروا معرض لندن الدولي للسياحة أمس، في حديث للصحيفة، إن الإمارات تخطط للسماح للسياح الإسرائيليين بزيادة البلاد والمعرض مشيرين إلى أن هناك اتصالات جرت على أعلى المستويات بين الإمارات وإسرائيل لفتح أبواب البلاد للسياح الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية.

وتجري هذه الاتصالات لجعل المعرض أكبر وأبرز معرض دولي. كما يقول أحد المشرفين عليه مرجحًا أن يكون معرض إكسبو أول خطوة للسماح للسياح الإسرائيليين بزيارة الإمارات حتى بعد إغلاقه، فإن السلطات الإماراتية من الممكن أن تترك بواباتها مفتوحة أمامهم.

وقال محمد حاتم نائب مدير السياحة في إمارة رأس الخيمة، إن الإسرائيليون سيتمكنون من زيارة المعرض، وحتى قد يأتون لزيارة البلاد حتى بعد المعرض. مشيرًا إلى أن هناك بضع مئات من الإسرائيليين سيتم استضافتهم بالفعل خلال المعرض.

وتشير الصحيفة إلى أنه لا يوجد أي علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات، لكن العلاقات الاقتصادية قائمة، ويسمح للإسرائيليين بدخول البلاد عبر جواز سفر أجنبي، أو بجواز سفر إسرائيلي بعد الحصول على تأشيرة خاصة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، ابتعثت إسرائيل وفدًا إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر اقتصادي، وقالت الإمارات حينها إنها شركة ابتكار علمي وليست إسرائيلية.

وأعلنت الإمارات، هذا العام باسم "عام التسامح" والذي بموجبه اعترفت السلطات رسميًا بوجود جالية يهودية في دبي، مؤلفة من عدة مئات من اليهود الذين يحملون جنسيات أجنبية ويعملون ويعيشون في الإمارات، كما تم الإعلان عن إنشاء مركز للأديان، وسيكون هناك أيضًا كنيس يهودي. بحسب الصحيفة.

وأكد مصدر أميركي قريب من الإمارات في حديث للصحيفة، إن الإمارات ستفتح أبوابها أمام الإسرائيليين من السياح، وأيضًا رجال الأعمال، ويتوقع تسهيل إجراءات دخولهم، والسماح لكل من يحمل جواز السفر الإسرائيلي بزيارة البلاد دون ترتيبات خاصة.

وتقول الصحيفة، إن السياح الإسرائيليين الذين سيزورون دبي بالتأكيد سيحبونها، فالمدينة الحديثة والرائعة تعج بالعديد من المواقع السياحية والمطاعم الفاخرة، ومراكز التسوق ذات المنتجات الغربية الفاخرة والفنادق العالمية تجذب العائلات مشيرةً إلى وجود أطول برج في العلم، ومنتجع خاصة بالتزلج في وسط الصحراء، وأحد أكبر مركز تجاري وتسوق في العالم، وغيرها من المعالم التي لا يريد أي إسرائيلي تفويتها.