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الاحتلال يشن حملات دهم واعتقال في مدن الضفة

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملات دهم واعتقال في مدن الضفة


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر الیوم الاربعاء، عدة شبان من مناطق متفرقة في الضفة.

وأفاد شھود عیان أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسیر المحرر نواف إسماعیل القیسي وعبثت بمحتويات منزله في مخیم العزة شمال بیت لحم، كما اعتقلت الشابين أشرف الشیخ ومحمد حمدي المساعید من منزلیھما في مخیم عایدة شمال بیت لحم.

كما اعتقلت ذات القوات الفتى محمد نادر جواریش من منطقة الجداول في بیت جالا، وداھم جنود الاحتلال  محلاً تجاریًا قرب محطة الھدى للمحروقات في محیط مخیم الدھیشة جنوب بیت لحم.

وأفاد مراسلنا ان قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، قرية عجول شمال غرب رام الله وداهمت عدة منازل فيها، كما اقتحمت بلدة سردا ومحيط جامعة بيرزيت.

كما اقتحمت قوة للاحتلال بلدة جماعين جنوب نابلس، وبلدة عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم واعتقلت قوات خاصة الشاب مجد بشير أحمد (18 عامًا) والطفل محمد سامي عبيد (15 عاما) من قرية العيساوية.

يتبع..

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