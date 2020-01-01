حالة الطقس: اجواء معتدلة

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توقع الراصد الجوي داود الطروة أن يكون الطقس اليوم الاربعاء، خريفيا معتدلا ومشمسا نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً.

وفي يوم الخميس لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث يكون الطقس خريفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً.

وفي يوم الجمعة لا يطرأ نغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً البرودة ليلاً.

هذا وتسود خلال هذه الفترة رياح شرقية تزيد الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل وفي أماكن الظل