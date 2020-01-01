الشرطة تقبض على تاجر مخدرات كبير

نابلس / سما /

اعتقد تاجر المخدرات الكبير بان الجبل في منطقة مجدل بني فاضل سيكون ملاذا امنا ليختبىء فيه ويتوارى عن انظار الامن والمواطنين كما اعتقد بانه المكان الافضل لزراعة المخدرات وبناء المستنبتات فيه، وتمكن من التخفي والهرب والتنقل بين المحافظات لمدة عامين مستعينا باشخاص كانوا بمثابة المخبرين له والمراقبين لحركة المواطنين والشرطة في محيط تحركاته وخاصة في الجبل مستفيدا من المسلسلات المصرية التي سردت بعضها قصص المطاليب المختبئين في الجبل . ولكن النهاية كما كل نهايات المجرمين وتجار المخدرات ومصيرهم المحتوم كانت نهاية هذا التاجر وكل تجارها مهما استطاعوا الفرار او التخفي هو المكان الصحيح له " السجن " وان يد العدالة ستصل لهم في يوم من الايام.

شرطة نابلس والتي لم تالوا جهدا في القبض على تاجر للمخدرات والمصنف من كبار تجارها والذي ضَبطت في منزله الواقع بقرية كفر قليل شرقي نابلس (60كغم ) من مادة القنب الهندي المصنع منذ عامين واستطاع يومها من الفرار و صدر بحقه أمر حبس لمدة ثلاث سنوات.

ومسجل بحقه عدد من القضايا من أبرزها ترويع الناس.

إدارة مكافحة المخدرات وهي صاحبة الاختصاص بمتابعة انتشار افة المخدرات ومرويجيها وتجارها عملت على مدار أشهر في جمع المعلومات وتحليلها ومراقبة معاونيه والمتابعة المتواصلة تمكنت من رصد مكان تواجده ووضعت خطة محكمة من قبل إدارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع قيادة قوات الشرطة الخاصة لينفذها الفريق الخاص بالمداهمات من الشرطة الخاصة "والذي تلقى عناصره تدريبات متقدمه في اقتحام اوكار المخدرات واماكن اختباء تجارها وسيشارك في ملاحقتهم وخاصة الخطيرين منهم" وباسناد من مركز شرطة عقربا والنتيجة هي القبض عليه يوم امس وضبط مواد مخدرة وسلاح وأدوات قتالية وأدوات تنقيب عن الاثار . وكان برفقته شخصين قبض عليهم معه.

وقد قامت الشرطة بالتحفظ على المضبوطات وتوقيف الاشخاص لحين إحالتهم للنيابة العامة.