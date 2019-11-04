بعد شروط الرئيس عباس.. حركة حماس توضح موقفها من الانتخابات

غزة / سما/

جددت حركة حماس موقفها، مساء اليوم الثلاثاء، موقفها الرسمي من الانتخابات، وجاء ذلك بعد شروط الرئيس محمود عباس التي عرضها على حماس والفصائل.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، من جديد أكدت حركة حماس اليوم جديتها الكاملة في التعاطي مع موضوع الانتخابات، وإصرارها على أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يمثله في الهيئات المختلفة (الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني) ، واعتبار ذلك حق أصيل لشعبنا يجب أن تتكاتف الحالة الوطنية من أجل إتمامه.

وتابع قاسم في تصريح له: شعبنا الفلسطيني الذي يواصل نضاله ضد الاحتلال وسياسته الإجرامية، ويقاوم كل محاولات كسره، يستطيع أن يدير عملية انتخابية حقيقة عبر حوار ينتج توافقاً وطنياً.

وأضاف: يستحق شعبنا الفلسطيني الذي قدم تضحيات عظيمة من أجل حريته ، أن ينعم بحرية اختيار من يمثله، وأن يكون هو دائماً مصدر الشرعية لكل المؤسسات القيادية.

وكان الرئيس عباس قد وضع محددات وشروط للانتخابات في رسالة وجهها لرئيس الانتخابات المركزية حنا ناصر وقد سلمت اليوم الى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة خلال لقائها وفد اللجنة.

وفيما يلي النص الكامل لرسالة الرئيس عباس:

الأخ الدكتور حنا ناصر المحترم

رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية

تحية طيبة وبعد ..

استنادا الى نقاشنا معكم، وتصميما منا على اجراء الانتخابات الترشيعية والرئاسية وحرصا منا على العودة الى إرادة الشعب وإجراء انتخابات حره نزيهة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكريس الديمقراطية وإنهاء الإنقسام والسير قدما نحو الشراكةالوطنية الكاملة,

أؤكد على النقاط التالية:

1- إصدار رسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة.

2- تجري الانتخابات استنادا الى القانون الأساس.

3- تجري الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة.

4- احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.

5- لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.

6- بعد إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعيةوالرئاسية بمواعيدها المحددة، فإني أطلب من جميع الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية فتح حوار بينها لإنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة.

7- بإنتظار الرد الخطي بالموافقة على النقاط أعلاه من جميع الأطراف المعنية.

رام الله في 2019-11-4

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية