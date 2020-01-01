سويرجو للفصائل: "لا تجعلوا من أولوية الحوار على مرسوم الانتخابات فرصة لخسارة كل شي"!

غزة / سما /

قال الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجو،:"من المتوقع تعثر اصدار مرسوم رئاسي لعقد الانتخابات، وذلك بسبب وجود خلاف على نقطة أن يسبق الحوار الشامل المرسوم الرئاسي، وهي النقطة التي قد تفجر الوضع من جديد".

وأضاف:"أرى أن المرسوم الرئاسي استحقاق قانوني، ولا علاقة له بنجاح الحوار الشامل من عدمه، ولا علاقة للتوافق بقانونية الانتخابات رغم ضرورته".

وأوضح سويرجو، أنه لا يوجد في القانون مادة تفرض التوافق قبل الانتخابات، وهنا يظهر سؤال كيف يمكن أن تنجح الانتخابات دون الجلوس على طاولة مستديرة ووضع خارطة طريق لانجاحها؟.

ونوه إلى أن عدم الاتفاق على اجتماع الحوار الشامل سيفجر الاستحقاق القانوني، مؤكداً ضرورة الاحتكام للشارع صاحب الوديعة، وهو من سيقول كلمته.

وبينت أن كون الرئيس يوافق على الجلوس بعد المرسوم فلنذهب إلى الحوار تحت سيف أن الانتخابات ستجري تحت أي ظرف، كون عدم إجراءها سيفجر الوضع بكل معنى الكلمة .

وأضاف سويرجو هذا الأمر سيقود إلى حرب مؤلمة كون غزة استنفذت كل خياراتها (بلغ السيل الزبى).

وختم قوله:"لا تجعلوا من هذه النقطة الخلافية فرصة لخسارة كل شيء".