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حرب العجول.. قناة عبرية تكشف: اسرائيل تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية!!

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
حرب العجول.. قناة عبرية تكشف: اسرائيل تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية!!


القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن إسرائيل فرضت عقوبات على السلطة الفلسطينية، بسبب تراجعها عن التفاهمات المتعلقة بإعادة استيراد العجول من إسرائيل.

وقالت قناة "كان " العبرية، إن السلطات الإسرائيلية سحبت بطاقة الـ "VIP" من الوكيل المساعد في وزارة الزراعة الفلسطينية، طارق أبو لبن.

ووفقا للقناة، فإن إسرائيل فرضت خلال الأيام الأخيرة المزيد من العقوبات على السلطة بعد التراجع عن التفاهمات وسحبت بطاقات الـ (BMC) لبعض كبار مستوردي العجول من الخارج وجمدت تصاريح الاستيراد منهم.

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