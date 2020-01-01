الإعلام تفتتح دورة تدريبة حول "التحرير الإذاعي وإنتاج التقارير والبرامج"

رام الله / سما /

افتتح وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية حول "التحرير الإذاعي وإنتاج التقارير والبرامج"، بالشراكة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بحضور 12 صحفيا من مختلف الإذاعات الفلسطينية بمحافظة رام الله .

وأكد المحمود، حسب بيان للوزارة، حرص الوزارة على عقد هذه الدورات التدريبية لتعزيز القدرات للزملاء الصحفيين، وأوضح أن هذه الدورة هي افتتاح لسلسلة دورات أخرى ستشهدها محافظات الضفة الغربية، وأن وزارة الاعلام تحرص على تمتين العلاقة مع هيئة الإذاعة البريطانية في مختلف المجالات، مثمنا الاستجابة الدائمة من قبلهم لعقد هذه الدورات للإعلاميين الفلسطينيين .

وأضاف: إن الإعلام الفلسطيني الخاص له دور كبير في بناء الرأي العام الفلسطيني، وانه جزء أصيل من الاعلام الوطني، لذلك فان الوزارة تسعى دائما لتسهيل عملهم ومساعدتهم بمختلف المجالات.

بدوره أشار مدير عام الإنتاج الاعلام بوزارة الاعلام ماهر عواودة، إلى أن وزير الاعلام نبيل أبو ردينة والوكيل يوسف المحمود يحرصان على عقد هذه الدورات ويسهلون اجرائها، مشيرا إلى أن هذه الدورة هي نتاج لسلسلة دورات إعلامية عقدت بالشراكة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مشددا على حرص الوزارة على استمرار على هذه الشراكة وأيضا عقد المزيد من هذه الدورات الإعلامية التي تزيد من قدرات الزملاء الصحفيين بمختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية .

المدرب عن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وليد بطراوي، أكد أن الهيئة تحرص على استمرار الشراكة مع وزارة الاعلام وعقد المزيد من الدورات الإعلامية للصحفيين الفلسطينيين، وأشار إلى أن هذه الدورة ستشهد تدريبا عمليا على التحرير الإذاعي وإنتاج التقارير والبرامج .