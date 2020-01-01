  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جامعة القدس تبحث مع وفد حكومي ألماني تعزيز التعاون

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

 بحث رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، اليوم الثلاثاء، مع وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والتعاون الدولي الألمانية "BMZ"، برئاسة مدير التعاون الألماني في منطقة الشرق الأوسط بيرند دونزلاف، تعزيز التعاون القائم بين جامعة القدس والجامعات والحكومة والمؤسسات التعليمية الألمانية، والمشاريع المشتركة بين الطرفين، خاصة برنامج الدراسات الثنائية الذي تنفرد به جامعة القدس، وتدعمه الحكومة الألمانية.

واستعرض أبو كشك سير العملية التعليمية في جامعة القدس، التي ترتكز برامجها المتنوعة بشكل أساسي على مواءمة احتياجات سوق العمل، متحدثاً عن المشاريع المتنوعة التي تقودها الجامعة، التي تهدف إلى خدمة الطلبة وتنمية مهاراتهم وتحفيزهم نحو الإبداع والعمل.

وأشار إلى العلاقات الأكاديمية التي تربط الجامعة مع الجانب الألماني التي تتمحور في عدة جوانب بما فيها برنامج الدراسات الثنائية الذي تطرحه الجامعة عبر نظام تعليمي متطور يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي.

وعبّر أبو كشك عن اعتزازه بالعلاقة الاستراتيجية مع مؤسسات التعليم العالي الألمانية، التي بدورها تسهم في دعم التعليم والبحث العلمي والطلبة في جامعة القدس.

من جانبه، أشاد دونزلاف ببرامج الجامعة المتطورة التي تعتمد على الجانب العملي في تطبيقها، إضافة إلى العلاقة التي تربط الحكومة الألمانية بمؤسساتها وجامعاتها بجامعة القدس، معبراً عن الرغبة في توطيد العلاقة لدعم التعليم والطلبة.

يذكر أن جامعة القدس تتمتع بشبكة علاقات تعاون علمي وأكاديمي مميزة ومتعددة مع ألمانيا، كبرنامج الدراسات الثنائية، الذي يعتبر نموذجاً فريداً يحتذى به لربطه ما بين الجانب النظري والعملي في التدريس، إضافةً إلى برنامج الدراسات الأوروبية الذي تنفذه الجامعة بالتعاون مع جامعة دوسلدورف الألمانية، إذ تعتبر القدس الجامعة الفلسطينية الوحيدة التي تقدم برنامجا مشتركا للدراسات العليا في الدراسات الأوروبية.

الأكثر قراءة اليوم

قطر تبلغ حماس بنيتها إيقاف تحويل منحتها المالية إلى قطاع غزة

مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع الاردن للافراج عن اللبدي ومرعي.. وهذا ما تضمنه

قيادي مقرب من دحلان: لن نتحالف مع أي حزب سياسي بالانتخابات

وفد من حماس يغادر إلى القاهرة الأربعاء ومنها إلى جولة خارجية

مبادرة ضباط اسرائيليون : وقف اطلاق النار واعادة الاعمار وعودة السلطة لغزة

إحباط إسرائيلي من طريقة التعامل مع غزة .. لا حلول عسكرية

درعي يفاجئ نتنياهو بالدعوة لانتخابات خاصة لاختيار رئيس وزراء

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف: اسرائيل تفرض عقوبات على السلطة بسبب تراجعها عن تفاهمات استيراد العجول

الشيخ: إننا أمام مرحلة في غاية الصعوبة ومرسوم رئاسي بانتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة

الاحتلال

العام 2020 يحمل احتمالات سلبية لمصالح اسرائيل.. جيش الاحتلال يدعي "تطور تهديدات" أمنية جديدة

11

الفصائل بغزة تتسلم ورقة جديدة من الرئيس عباس ووفد لجنة الانتخابات سيعود مجددًا لغزة في أي لحظة

معضلة إسرائيل الخطيرة في القطاع .. فمن هو بهاء أبو العطا نجم الجهاد الإسلامي في غزة ؟