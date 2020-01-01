محافظ طولكرم يعلن اكتمال التحضيرات لتنظيم مهرجان "الزيت عمود البيت"

طولكرم / سما /

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر اكتمال التحضيرات لتنظيم مهرجان "الزيت عمود البيت"، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وتحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، في حرم جامعة فلسطين التقنية "خضوري".

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المحافظة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة رئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب، إلى أن المهرجان يقوم بالأساس على دعم المنتج الوطني، ومنه زيت الزيتون، بالإضافة لوجود منتجات أخرى، وإلى أن كل ذلك يساهم في مواجهة استهداف الاحتلال والمستوطنين لشجرة الزيتون والتي باتت رمزا وطنيا وعنوانا لنا.

بدوره، ذكر أبو حسيب أن فكرة إقامة المهرجان جاءت لتثبت للجميع أننا نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، وأنه يسلط الضوء على المنتج الوطني الزراعي والصناعي.

وأشار إلى أن محافظة طولكرم من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها شجرة الزيتون، بالإضافة لوجود زراعات نموذجية مثل الأفوكادو والفراولة.