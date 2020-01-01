اعتقال إسرائيلي هدد نتنياهو وزوجته بالقتل

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إسرائيليًا من سكان مدينة عسقلان، هدد امس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المؤقت، وزوجته سارة، بالقتل، عبر الفيسبوك.

وبحسب بيان للشرطة، فإن المعتقل يبلغ من العمر (55 عامًا)، ونقل للتحقيق معه من قبل وحدة السايبر التابعة لقوة لاهف 433.

وكان جهاز "السايبر" التابع للشرطة بدأ أمس الاثنين التحقيق في شكوى قدمها نتنياهو، بأنه تلقى وعائلته تهديدات عبر الفيسبوك، بالقتل.

وبحسب قناة ريشت كان، فإن الشرطة بدأت حينها بالتحقيق في تلك التهديدات التي وجهت من قبل شخص يحمل اسم "تْسفيكا صبّاغ"، حيث كتب تهديدات لنتنياهو منها "استعدوا لجنازته".

وتتزامن تلك التهديدات مع ذكرى إحياء إسرائيل لذكرى اغتيال اسحق رابين منذ 24 عامًا، جراء موجة تحريض تعرض لها آنذاك، وتتكرر في الآونة الأخيرة ضد بعض السياسيين.