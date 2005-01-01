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تجار "الكوشوك" يغلقون محلاتهم ويعتصمون غداً في غزة

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجار "الكوشوك" يغلقون محلاتهم ويعتصمون غداً في غزة


غزة / سما/

قررت جمعية تجار قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة في قطاع غزة، تعليق العمل واغلاق محلات وورشات الاطارات والاعتصام امام مقر الجمعية، تضامنا مع تجار إطارات السيارات والوقوف معهم لمطالبة الجهات المختصة بإدخال إطارات السيارات من الجانب الإسرائيلي.

وأعلنت الجمعية عن اقامة اعتصام غدا الأربعاء امام مقر الجمعية الكائن بشارع اللبابيدي مقابل مقبرة الشيخ رضوان من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عصرا وعقد مؤتمر صحفي الساعه 11 ظهرا.

كم دعا الجمعية أعضائها وجميع تجار إطارات السيارات لإغلاق محلاتهم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عصراً والمشاركة في فعالية الإعتصام أمام مقر الجمعية.

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