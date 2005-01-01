الشيخ: إننا أمام مرحلة في غاية الصعوبة ومرسوم رئاسي بانتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة

رام الله / سما /

أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه سيكون هناك مرسوم رئاسي واحد بانتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة، مشددا على أن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس رغم كل الضغوط ثابتين على الثوابت، وأن رواتب الأسرى والشهداء خط أحمر لا يمكن المساس بها.



جاءت اقوال الشيخ، خلال لقائه قيادات من حركة فتح بإقليم سلفيت بمكتبه في مدينة رام الله، حيث جرى خلال اللقاء بحث ملفات الاستيطان ونهب الأرض من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد الشيخ، أن فتح تسعى لتجسيد الديمقراطية في كافة أطرها، متابعاً: "إننا أمام مرحلة في غاية الصعوبة وبحاجة لتكاتف كل الجهود لحماية المشروع الوطني، فالقدس معركتنا الأساسية وتجديد الشرعيات يعزز النهج الديمقراطي ويشكل أقصر الطرق لوحدة الوطن".



وأضاف الشيخ: "إننا ذاهبون لانتخابات تشريعية نزيهة والوطن دائرة واحدة والقدس هي الأساس".

