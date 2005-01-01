  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البرغوثي: جنا ناصر ليس بديلاً عن لقاء وطني قبل مرسوم الانتخابات

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: جنا ناصر ليس بديلاً عن لقاء وطني قبل مرسوم الانتخابات


رام الله / سما /

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي يوم الثلاثاء ضرورة عقد الانتخابات الفلسطينية كمدخل للمصالحة الوطنية، مشددًا على ضرورة عقدها بالتوافق بين القوى على شروطها ومخرجاتها وكيفية عقدها.

وثمّن البرغوثي خلال مداخلة هاتفية بورشة عمل عقدتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بمدينة غزة بعنوان "الانتخابات العامة تحديات وتطلعات" اليوم جهود رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر لإجراء هذه الانتخابات.

واستدرك "لكنه (حنا ناصر) لن يكون بديلاً عن عقد لقاء وطني جامع قبل المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات؛ وذلك من أجل تجاوز أي عقبات متوقعة".

وقال: إن "الانتخابات حق مسلوب من الشعب الفلسطيني منذ عشر سنوات لا سيما فئة الشباب التي حرمت طوال هذه الفترة من الترشح والانتخاب، ونؤكد على ضرورة مناقشة كل القوانين السابقة من قبل مجلس تشريعي منتخب".

وأضاف أن "الانتخابات وحدها لا تصنع الديمقراطية؛ ولكن لا توجد ديمقراطية في العالم بدون انتخابات، وخاصة في ظل ترويج "إسرائيل" لادعاءات كاذبة أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وأن الفلسطينيين لا يوجد من يمثلهم".

وحول العقبات والتحديات الرئيسية أمام إجراء انتخابات حقيقية وشفافة، نبه أمين عام المبادرة الوطنية إلى أن أولها هو التوافق على قانون الانتخابات وآلياته، وثانيها ضمان الحريات والنزاهة خلال فترة الدعاية الانتخابية.

وثالثها- بحسب البرغوثي- هو إجراء انتخابات في القدس المحتلة ومنطقة الأغوار والمناطق المصنفة "c" وفق اتفاقية أوسلو، واعتبار الانتخابات شكل من أشكال المقاومة الشعبية في هذه المناطق.

وشدد على أن الانتخابات ضرورة وطنية، "وأي انتخابات بدون القدس المحتلة وبدون قطاع غزة تعد من المحرمات، وخدمة لصفقة القرن التي تقضي بابتلاع الضفة الغربية واخراج غزة من الصورة وفصلها عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

واقترح البرغوثي توقيع اتفاقية مكتوبة بين القوى والفصائل الفلسطينية تقضي باحترام نتائج الانتخابات القادمة، وتكون ورقة ضغط على المجتمع الدولي باحترام النتائج، ولضمان عدم التدخل في شؤوننا الداخلية.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن مقترح حل للتعامل مع حماس بغزة.. اليك تفاصيله

قطر تبلغ حماس بنيتها إيقاف تحويل منحتها المالية إلى قطاع غزة

مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع الاردن للافراج عن اللبدي ومرعي.. وهذا ما تضمنه

قيادي مقرب من دحلان: لن نتحالف مع أي حزب سياسي بالانتخابات

وفد من حماس يغادر إلى القاهرة الأربعاء ومنها إلى جولة خارجية

إحباط إسرائيلي من طريقة التعامل مع غزة .. لا حلول عسكرية

درعي يفاجئ نتنياهو بالدعوة لانتخابات خاصة لاختيار رئيس وزراء

الأخبار الرئيسية

الاحتلال

العام 2020 يحمل احتمالات سلبية لمصالح اسرائيل.. جيش الاحتلال يدعي "تطور تهديدات" أمنية جديدة

11

الفصائل بغزة تتسلم ورقة جديدة من الرئيس عباس ووفد لجنة الانتخابات سيعود مجددًا لغزة في أي لحظة

معضلة إسرائيل الخطيرة في القطاع .. فمن هو بهاء أبو العطا نجم الجهاد الإسلامي في غزة ؟

مبادرة ضباط اسرائيليون : وقف اطلاق النار واعادة الاعمار وعودة السلطة لغزة

حنا ناصر يعود الى غزة مجددا ومركزية فتح تناقش الانتخابات الليلة