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الشرطة تتلف 70 مركبة غير قانونية وتقبض على 8 مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تتلف 70 مركبة غير قانونية وتقبض على 8 مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس


القدس المحتلة / سما /

اتلفت الشرطة اليوم 70 مركبة غير قانونية، ضبطت خلال نشاط  شرطي نفذته شرطة ضواحي القدس بإسناد من الشرطة الخاصة والحراسات المركزية ووحدة الاسناد بمديرية الدفاع المدني بضواحي القدس في بلدة الجيب شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وضمن جهود شرطة ضواحي القدس المتواصلة لضبط المركبات غير القانونية والحد من استخدامها كوسيلة نقل عام مما يعرض حياة المواطنين لمخاطر كبيرة، فقد تمكنت من ضبط 70 مركبة غير قانونية وتم اتلافها ميدانيا كما وألقت القبض على 8 اشخاص مطلوبين للعدالة بتهم جنائية وأحكام قضائية لعدم دفع الدين وضبط بحوزة احدهم مادة مخدرة من نوع الحشيش وهو من ذوي السوابق بالترويج.
 

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