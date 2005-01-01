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الامم المتحدة: عدد المتصلين بالإنترنت ارتفع أربعة أضعاف منذ 2005

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة: عدد المتصلين بالإنترنت ارتفع أربعة أضعاف منذ 2005


جنيف /سما/

 قال الاتحاد الدولي للاتصالات في تقرير له أن عدد الاشخاص المتصلين بالإنترنت، قد ارتفع بمقدار أربعة أضعاف تقريبا منذ عام 2005، ليصل إلى 1ر4 مليار نسمة، بينما حذر أيضا من أن استخدام النساء للانترنت متراجع في العديد من المناطق.

وقد زاد استخدام الإنترنت إلى 54 بالمئة من سكان العالم، بحسب التقرير الذي نشرته الهيئة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في جنيف.

ومع ذلك، ما زال هناك 6ر3 مليار شخص غير متصلين، ولا سيما في أقل الدول نموا.

وحذر التقرير أيضا من تزايد الفجوة بين عدد مستخدمي الإنترنت من الذكور والإناث، في إفريقيا والدول العربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويأتي السبب الرئيسي وراء ذلك إلى ارتفاع معدلات ملكية الهواتف المحمولة بين الرجال، حيث أصبحت الهواتف المحمولة من الأدوات الرئيسية للاتصال بالإنترنت.

ودعا الاتحاد الدولي للاتصالات إلى اتخاذ إجراءات من أجل زيادة ملكية الهواتف المحمولة بين النساء، وتطوير المهارات الرقمية الأساسية لدى البشر في الدول الاقل نموا.

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