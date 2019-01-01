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الديمقراطية: إنجاح الانتخابات وتوافق إجرائها يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية: إنجاح الانتخابات وتوافق إجرائها يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا


غزة / سما /

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الثلاثاء إن إنجاح الانتخابات والتوافق على سبل وشروط إجرائها يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا.

وأضافت الجبهة في بيان لها، أن الاجتماع يجب أن يكون على مستوى الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث الانتخابات الشاملة لمؤسسات السلطة الفلسطينية (الرئاسية والتشريعية) ومؤسسات منظمة التحرير (المجلس الوطني الفلسطيني) وفق نظام التمثيل النسبي الكامل لضمان حريتها ونزاهتها وشمولها واحترام نتائجها.

وأكدت على أهمية الانتخابات كاستحقاق وطني ودستوري كمدخل لتوحيد الحالة الفلسطينية المنقسمة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

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