عمان: بحث التعاون في مجال التطوير المؤسسي والخدمة المدنية

عمان /سما/

بحث رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي في المملكة الأردنية الهاشمية ياسرة غوشة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، كل على حدة، التعاون في مجالات التطوير الإداري للمؤسسات الحكومية وأنظمة الخدمة المدنية.

وقدم أبو زيد شكره للأردن على حسن استضافة أعمال ندوة "قيادة الإبداع في الخدمة المدنية" التي تنظم بالشراكة بين ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين ورئاسة الوزراء الأردنية والمفوضية الأوروبية للديمقراطية، من خلال القانون "لجنة البندقية".

وأشاد بالتجربة الأردنية في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية، وبالدعم الذي يقدمه الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني لفلسطين على كافة الصعد.

وأضاف ان فلسطين أصبحت ناقلة للخبرة، واستطاعت الانضمام للعديد من المؤسسات الدولية التي تعنى بالإدارة العامة والتطوير.

بدورها، أكدت غوشة حرص الأردن على إدامة التنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات والاستفادة من القدرات المتاحة في كلا البلدين، وبما يخدم العلاقات الثنائية.

وأشارت غوشة إلى أهمية الندوة التي تعقد بالتعاون مع "المفوضية الأوروبية لممارسة الديمقراطية من خلال القانون"، وانعكاس ذلك على التواصل والتنسيق بين الدول المشاركة بهدف تطوير العمل الحكومي على الصعيد المؤسساتي والفردي للموظفين الحكوميين.

وفي اللقاء الآخر، أكد الداوود، خلال اللقاء الذي جرى في رئاسة الوزراء، أن "الأردن حريص على دعم الأشقاء الفلسطينيين في جميع المجالات".

واستعرض التطور الذي حققه الأردن في مجالات الخدمة المدنية، وفرص تحقيق الاستفادة المشتركة مع الأشقاء الفلسطينيين في هذا المجال.

وأثنى الداوود على التجربة الفلسطينية وعلى ديوان الموظفين العام، والذي استطاع تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.