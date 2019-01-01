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اشتيه: القيادة جادة في الانتخابات وهي فرصة لمشاركة الشباب بالعملية الديمقراطية

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: القيادة جادة في الانتخابات وهي فرصة لمشاركة الشباب بالعملية الديمقراطية


رام الله / سما /

 أكد رئيس الوزراء محمد اشتية جدية القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بضرورة عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، من أجل إعادة وهج الديمقراطية الى فلسطين، بحيث تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مشددا على أن هذه الانتخابات فرصة جدية لمشاركة الشباب في العملية الديمقراطية.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الأوروبي كولين سكلونا، بحضور القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين توماس نيكلسون، وبحث معه آخر التطورات السياسية والاقتصادية.

واستعرض اشتية استراتيجية الحكومة بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال، والتوجه نحو التنمية بالعناقيد في المحافظات الفلسطينية، بالإضافة الى التوجه نحو العمق العربي وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعادت النظر بنظام التعليم ومواءمته مع سوق العمل، منوها إلى التوجه لإنشاء جامعة للتدريب المهني والتقني، للمساهمة في خفض نسبة البطالة بين صفوف خريجي الجامعات.

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