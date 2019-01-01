المفتي العام يحذر من شراسة العنصرية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته

القدس المحتلة / سما /

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من الهجمة الشرسة العنصرية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتي طالت مناحي الحياة جميعها، حيث تم استصدار أوامر مصادرة لآلاف الدونمات من مختلف محافظات الوطن.

وبين، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن عمليات السرقة التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستوطنون تهدف لفرض سياسة الأمر الواقع، ومنع التواصل بين الأراضي الفلسطينية، ما يدل على إصرار الاحتلال على منع أي فرصة للسلام في المنطقة.

وأدان حسين المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية العنصرية، لإسكان المستوطنين فيها، ضمن خطط حكومة الاحتلال العنصرية.

وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات قبل فوات الأوان.

كما حذَّر من خطط سلطات الاحتلال الحثيثة لتنفيذ مشروع مخطط القطار الهوائي في القدس، والذي يهدف إلى السيطرة على المسجد الأقصى المبارك والمناطق العربية في القدس، لصالح جمعيات متطرفة استيطانية، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه القرارات.

كما حذر سماحته من قيام شرطة الاحتلال في القدس بالتدخل في شؤون المسجد الأقصى المبارك، من خلال تعيين ما يسمى "مستكشفي جبل المعبد" في صفوف شرطة الاحتلال، بهدف مرافقة الجماعات الاستيطانية المتطرفة والأفواج السياحية، التي تقتحم المسجد المبارك، وبالتالي نشر الرواية والأسماء الإسرائيلية مكان الأسماء العربية الإسلامية في محاولة لتهويد القدس والمقدسات.