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الاتحاد الأوروبي يساهم بمبلغ 16.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات المتقاعدين

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يساهم بمبلغ 16.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات المتقاعدين


رام الله / سما /

قَدَّمَ الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، مساهمة قدرها 16.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد شهر تشرين الأول/ أكتوبر لأكثر من 40,000 من الموظفين المدنيين الفلسطينيين والمتقاعدين في الضفة الغربية.

وتأتي هذه المساهمة كجزء من الدعم المالي المباشر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الموجهة من خلال آلية "بيغاس".

وقال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلاسِن "يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات لموازنة السلطة الفلسطينية للمساعدة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومخصصات المتقاعدين. ونحن ندعم المعلمين الفلسطينيين والعاملين في القطاع الصحي والاخصائيين الاجتماعيين، وهم جميعا لهم أهمية حاسمة في توفير خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية".

وتابع "لقد أحرزت السلطة الفلسطينية تقدما ملموسا على مدى السنوات القليلة الماضية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، بما في ذلك تقديم خدمات جيدة لشعبها، وهذا التقدم ينبغي الحفاظ عليه وتعزيزه".

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