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هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل اللواء الشوبكي للمستشفى لإجراء عملية في عينيه

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل اللواء الشوبكي للمستشفى لإجراء عملية في عينيه


رام الله / سما /

 قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير اللواء فؤاد الشوبكي، اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى برزلاي لإجراء عملية في عينيه.

وأشار أبو بكر، إلى أن الشوبكي يشتكي منذ مدة طويلة بألم في عينيه، وطالب مرارا بإجراء عملية، إلا أن إدارة معتقلات الاحتلال كانت تماطل في إجرائها له وتقديم العلاج اللازم، حتى قررت إجراء العملية اليوم.

وذكر أن الشوبكي هو أكبر المعتقلين في سجون الاحتلال، ويبلغ من العمر 80 عاما، ويحتاج لعناية طبية ورعاية خاصة، لافتا إلى أن محامي الهيئة طلبوا بعقد محكمة استئناف له في 30 من الشهر الجاري، لتخفيف حكمه بناء على سنه والأمراض التي يعاني منها.

ولفت أبو بكر إلى أن الشوبكي المحكوم بالسجن 20 عاما، وهو معتقل منذ العام 2006، ويعاني من أمراض في المعدة، وتعرض للإهمال الطبي المتعمد كغيره من المعتقلين، مشيرا إلى أن العديد منهم بحاجة لإجراء عمليات عاجلة، لكن الإدارة لا توفرها لهم، وفي حالات أخرى أصبح إجراء العمليات غير مجدٍ، نتيجة تدهور وضعهم الصحي.

يشار إلى أن محكمة "عوفر" العسكرية كانت قد قررت في ايلول/ سبتمبر عام 2015 خصم 3 سنوات من حكم المعتقل "الشوبكي" لتصبح 17 عاما بدلا من 20، بعد تقديم أكثر من طلب استئناف نتيجة وضعه الصحي الصعب، كما عقدت له جلسه في شهر أيار/ مايو العام الماضي، للنظر في الحكم الصادر بحقه، وتم تأجيلها إلى وقت غير محدد.

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