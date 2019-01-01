وزير الداخلية السوداني يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

الخرطوم /سما/

أكد وزير الداخلية السوداني الفريق أول الطريفي إدريس دفع الله، موقف السودان الثابت والداعم دوماً للقضية الفلسطينية.

وشدد دفع الله خلال لقائه سفير دولة فلسطين في جمهورية السودان سمير طه، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالخرطوم بحضور مساعدي الوزير وقيادات الوزارة وممثل إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية السودانية، والمستشار بالسفارة الفلسطينية نزار الأخرس، على حرص وزارة الداخلية السودانية على تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة مع الجانب الفلسطيني، مبدياً استعداده التام لتعزيز التعاون وتطويره بين الجانبين السوداني والفلسطيني.

بدوره، أطلع طه، وزير الداخلية على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وجهود القيادية الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لمواجهة التحديات والمشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وبحث مجالات التعاون المشترك، ومناقشة أوضاع الجالية الفلسطينية في السودان.