180 ألف مهاجر وصلوا إسرائيل في 8 سنوات

القدس المحتلة / سما /

كشفت بيانات هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 180 ألف يهودي من كافة دول العالم وصلوا إلى إسرائيل خلال السنوات الثمانية الماضية.

وبحسب صحيفة يديوت أحرونوت، فإن 179.849 مهاجرًا جديدًا وصلوا إسرائيل من كافة أنحاء العالم منذ عام 2012، مشيرةً إلى أن من بينهم مهاجرين من إيران واليمن وقطر والمغرب وتونس وليبيا وأفغانستان.

وتشير البيانات، إلى أن العدد الأكبر كان من روسيا بنحو 52 ألف، و38 ألفًا من أوكرانيا، و29 ألفًا من فرنسا، و18 ألفًا من الولايات المتحدة الأميركية، ونحو 1070 من تركيا، و977 من كازاخستان. والكثير من دول مختلفة من كافة قارات العالم، ومن دول عربية وإسلامية.