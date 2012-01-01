  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

180 ألف مهاجر وصلوا إسرائيل في 8 سنوات

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
180 ألف مهاجر وصلوا إسرائيل في 8 سنوات


القدس المحتلة / سما /

 كشفت بيانات هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 180 ألف يهودي من كافة دول العالم وصلوا إلى إسرائيل خلال السنوات الثمانية الماضية.

وبحسب صحيفة يديوت أحرونوت، فإن 179.849 مهاجرًا جديدًا وصلوا إسرائيل من كافة أنحاء العالم منذ عام 2012، مشيرةً إلى أن من بينهم مهاجرين من إيران واليمن وقطر والمغرب وتونس وليبيا وأفغانستان.

وتشير البيانات، إلى أن العدد الأكبر كان من روسيا بنحو 52 ألف، و38 ألفًا من أوكرانيا، و29 ألفًا من فرنسا، و18 ألفًا من الولايات المتحدة الأميركية، ونحو 1070 من تركيا، و977 من كازاخستان. والكثير من دول مختلفة من كافة قارات العالم، ومن دول عربية وإسلامية.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن مقترح حل للتعامل مع حماس بغزة.. اليك تفاصيله

مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع الاردن للافراج عن اللبدي ومرعي.. وهذا ما تضمنه

قيادي مقرب من دحلان: لن نتحالف مع أي حزب سياسي بالانتخابات

وفد من حماس يغادر إلى القاهرة الأربعاء ومنها إلى جولة خارجية

إحباط إسرائيلي من طريقة التعامل مع غزة .. لا حلول عسكرية

درعي يفاجئ نتنياهو بالدعوة لانتخابات خاصة لاختيار رئيس وزراء

الكشف عن طبيعة صاروخ حزب الله الذي استهدف طائرة إسرائيلية مسيرة قبل يومين!!

الأخبار الرئيسية

11

الفصائل بغزة تتسلم ورقة جديدة من الرئيس عباس ووفد لجنة الانتخابات سيعود مجددًا لغزة في أي لحظة

معضلة إسرائيل الخطيرة في القطاع .. فمن هو بهاء أبو العطا نجم الجهاد الإسلامي في غزة ؟

مبادرة ضباط اسرائيليون : وقف اطلاق النار واعادة الاعمار وعودة السلطة لغزة

حنا ناصر يعود الى غزة مجددا ومركزية فتح تناقش الانتخابات الليلة

قطر تبلغ حماس بنيتها إيقاف تحويل منحتها المالية إلى قطاع غزة