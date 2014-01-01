جنين / سما

أعلن المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام في وزارة الداخلية انتهاء عمليات إزالة الألغام في حقل عرابة بمحافظة جنين، والبالغة مساحته 14 دونما، والتي استغرقت نحو 8 أشهر، عثر خلالها على 180 لغما وتم التخلص منها.

وأكد رئيس المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام العميد أسامة أبو حنانة ضرورة تكثيف الجهود الفلسطينية لإرجاع أراضي الحقل لأصحابه الأصليين، الذين عانوا الأمرين نتيجة عدم استخدامهم لأراضيهم الزراعية لما يزيد عن 50 عاما.

وشدد على أن عملية إزالة الألغام القريبة من التجمعات السكانية أصبحت مطلبًا ملحًا للمواطنين، لما تسببه من أضرار جسدية ونفسية، وأنه بعد إزالة هذه الألغام سيتمكن أصحاب الأراضي من الاستفادة منها.

وأضاف أبو حنانة ان هذه الحقول ستكون صالحة للاستخدام وإبعاد شبح الموت عن المواطنين، وسيكون هناك المزيد من الجهد لإزالة الألغام من الأراضي الفلسطينية.