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حمد تبحث مع القنصل الإيطالي تعزيز التعاون

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحثت وزيرة شؤون المرأة، آمال حمد في مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، مع القنصل الايطالي فابيو سوكولوتشي، بحضور مديرة التعاون الانمائي الايطالي كريستينا ناتولي، توطيد العلاقات المتينة والآفاق المستقبلية، بحضور كادر من الوزارة.

وأشادت حمد بالعلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين والبلدين، مثمنةً الدعم الايطالي الدائم للشعب الفلسطيني ووقوفهم إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية، وحل الدولتين والسلام العادل، في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وقدمت لمحة عن عمل الوزارة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسياً وإقتصادياً واجتماعيا، ومناهضة العنف ضدها، ووحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، والأجهزة الأمنية، ومراكز تواصل في المحافظات لتقديم الخدمة المباشرة للنساء، وكثير من المحاور لتضمين قضايا النوع الإجتماعي في خطط الحكومة.  

وتطرقت لأبرز المحاور التي تعمل عليها الوزارة حالياً بالتعاون مع الشركاء ومنها نشر "سيداو" في الجريدة الرسمية، ومواءمة التشريعات الفلسطينية، وقانون حماية الأسرة من العنف، ومسح العنف، والمرصد الوطني للعنف، واللجنة الإستشارية للوزارة.

بدوره، أكد سوكولوتشي استعداده لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة والتسهيلات لاستمرار الدعم المقدم من قبل الحكومة الايطالية لقضايا المرأة، والتنسيق المباشر مع مكتب الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى ضرورة استمرار عقد اللقاءات الثنائية بين الطرفين من أجل مناقشة كافة القضايا المستجدة وتفعيل التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة.

#آمال حمد

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