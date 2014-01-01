سر اختفاء كليب سعد لمجرد ورمضان "إنساي" من "يوتيوب"

وكالات / سما /

بعد اختفاء أغنية “سلام”.. فوجئ جمهور الفنانين سعد لمجرد، ومحمد رمضان، اليوم الإثنين، باختفاء” كليب “إنساي” من على “يوتيوب”، وذلك بعدما بلغ عدد مشاهدات الأغنية لأكثر من 170 مليون مشاهدة، منذ نشره في يوليو الماضي.



وقالت “اليوم24” إنها توصلت عبر البحث، إلى أن كليب “إنساي” تم حظره بعد تلقي إدارة” اليوتيوب” بلاغات حول حقوق التأليف من طرف قناة تحمل اسم ” lucky light movie music”.



وسبق أن تضرر الفنان سعد لمجرد، من “الحظر” على يوتوب في عمله الأخير “سلام”، بسبب حقوق المؤلف كذلك، قبل أن يثبت لـ”يوتيوب” قانونية اقتباسه من أغنية أمازيغية، ما جعل إدارته ترفع الحظر على الكليب.