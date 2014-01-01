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أبو عمرو يلتقي القنصل البريطاني العام

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

التقى رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في رام الله، القنصل البريطاني العام لدى دولة فلسطين فيليب هول.

واستعرض أبو عمرو في هذا اللقاء آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات العامة، مؤكدا أهمية إجراء هذه الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وطالب القنصل العام بأن تقوم بريطانيا وجهات دولية أخرى بالإشراف على هذه الانتخابات.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين وبريطانيا في العديد من المجالات، والتأكيد على أهمية استمرار هذه العلاقات وتعزيزها.

#زياد أبو عمرو

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