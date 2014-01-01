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اكتشاف مقبرة عمرها 1700 عام في وسط الصين

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف مقبرة عمرها 1700 عام في وسط الصين


وكالات / سما /

ذكر معهد الآثار الثقافية والآثار لمقاطعة هونان بوسط الصين أن قبراً يعود تاريخه لأكثر من 1700 عام تم اكتشافه في مدينة تسيشينغ بالمقاطعة.

ويبلغ طول القبر المبني من الطوب 7.36 متر. ويتكون من ممر وغرفة أمامية وغرفة خلفية. كما تم اكتشاف أكثر من 20 قطعة أثرية فيه، بما في ذلك جرار خزفية وعملات قديمة.

وبناء على التسلسل الزمني الواضح المنحوت على الطوب، يعتقد الخبراء أن القبر بني في عهد أسرة جين الغربية (265-316).

وقال تشن قانغ، خبير آثار في تسيشينغ: إن "الاثار المكتشفة من القبر القديم، الذي كان محفوظ جيدا، لديها قيمة تاريخية عالية لدراسة العادات في ذلك الوقت."

#مقبرة #الصين

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