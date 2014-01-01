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فوز الروائي الفرنسي جان بول دوبوا بجائزة جونكور الأدبية المرموقة

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز الروائي الفرنسي جان بول دوبوا بجائزة جونكور الأدبية المرموقة


وكالات / سما /

فاز الروائي والصحافي الفرنسي المخضرم جان بول دوبوا، الإثنين، بجائزة جونكور الأدبية المرموقة، أعلى الجوائز الأدبية في فرنسا.

وفاز دوبوا (69 عاماً) بالجائزة لهذا العام عن آخر رواياته "ليس كل الرجال يعيشون في العالم بالطريقة نفسها".

وفي الرواية، يفكر الراوي في الحياة التي عاشها وقادته إلى زنزانة سجن كندي يشاركه فيها عضو من عصابة قائدي الدراجات النارية "هيلز انجلز".

وتقدم جائزة جونكور الأدبية المرموقة كل عام بواسطة أكاديمية جونكور منذ عام 1903، وهي جائزة رمزية تبلغ قيمتها 10 يورو (15ر11 دولار)، لكنها يمكن أن تعزز مبيعات روايات الفائز بدرجة كبيرة.

#جان بول #جونكور

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