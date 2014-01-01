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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا ضمن منظومة "بيدو"

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا ضمن منظومة "بيدو"


وكالات / سما /

أرسلت الصين إلى الفضاء قمرا صناعيا جديدا ضمن منظومة (بيدو) للملاحة عبر الأقمار الصناعية من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان عند الساعة 1:43 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وأُطلق القمر الصناعي إلى الفضاء محمولا على الصاروخ الحامل لونغ مارش-3بي، وهو القمر الـ49 في أسرة منظومة (بيدو) والـ24 ضمن منظومة (بيدو-3).

والقمر هو أيضا الثالث ضمن أقمار (بيدو-3) التي أرسلت إلى المدار الأرضي الجغرافي المتزامن.

كما تعد عملية الإطلاق المهمة رقم 317 لسلسلة صواريخ لونغ مارش الحاملة.

وتلك الأقمار الصناعية الجديدة وهذا الطراز من الصواريخ الحاملة تعاونت في تطويرها الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق، التابعتان للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي.

وتعتزم الصين إطلاق ستة أقمار أخرى ضمن منظومة (بيدو-3) لإكمال شبكة بيدو العالمية.

#قمر صناعي #الصين #بيدو

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