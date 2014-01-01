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تطبيق "تيك توك" يطرح أول هواتفه الذكية

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق "تيك توك" يطرح أول هواتفه الذكية


وكالات / سما /

أطلق مالك تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" أول هواتفه الذكية، والذي هو مصمم خصيصا لكي يعمل بتناغم مع التطبيق الرائج بين قطاع عريض من المستخدمين في العالم.

ويعتبر الهاتف هو الأول الذي تطلقه شركة "تيك توك بايتدانس"، منذ استحواذها على شركة "سمارتيسان" الصينية للهواتف الذكية، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

واختارت "تيك توك" اسم "سمارتيسان جيانغو برو 3"، واسمه المختصر هو "نات برو 3".

وعن مواصفات هاتف "نات برو 3"، فإنه يتميز بشاشة مقاسها 6.39 بوصة ، ومعالج "سنابدراغون 855 بلس"، وذاكرة وصول عشوائي (رام) سعة 8 غيغابايت، بالإضافة إلى 4 كاميرات خلفية، ويمكن من خلاله الوصول إلى تطبيق "تيك توك" مباشرة من شاشة القفل عن طريق السحب لأعلى.

ويبلغ سعر هاتف "نات برو 3" 413 دولار أمريكي، ما يوازي ثلث سعر هاتف "آيفون" من شركة "آبل" الأمريكية

واجتذب تطبيق "تيك توك" أكثر من نصف مليون مستخدم، منذ إطلاقه في عام 2016، ويسمح بمشاركة مقاطع فيديو مع آخرين بطريقة إبداعية.

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