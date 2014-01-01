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بركة: مستمرون في احتجاجاتنا حتى القضاء على العنف

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بركة: مستمرون في احتجاجاتنا حتى القضاء على العنف


القدس المحتلة / سما /

 أكد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية العليا في الوسط الفلسطيني داخل الخط الأخضر، اليوم الثلاثاء، أن القيادة العربية مستمرة في خطواتها الاحتجاجية لغاية تحقيق مطالب المواطنين المتعلقة بتوفير الحد الأقصى من الأمن لهم والعيش بأمان والقضاء على أعمال العنف والجريمة

جاء ذلك في حديث لإذاعة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، من داخل خيمة الاعتصام التي لا زالت منصوبة أمام مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس.

وشدد بركة على أهمية جمع الأسلحة غير المرخصة المنتشرة في المدن والقرى العربية، وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وارتفع عدد قتلى العنف في الوسط الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري إلى 81 بعد مقتل الشابين جلال ومحمد أبو طه في قرية تل السبع بالنقب الليلة الماضية.

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