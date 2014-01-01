باريس سان جيرمان يُغري مبابي لإبعاده عن ريال مدريد

وكالات / سما /

يُجهز نادي باريس سان جيرمان للعمل على ملف تجديد عقد المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي خلال الفترة القادمة وخصوصاً مع اهتمام ريال مدريد المتزايد بالتوقيع معه.

وتزايد الحديث من جديد عن رغبة مبابي في الانتقال للنادي الملكي الإسباني فقد قال اللاعب بنفسه أن ريال مدريد ينتظره كما أكد رئيس موناكو أن اللاعب كانت لديه رغبة في التوقيع مع الريال منذ أن كان لاعباً في موناكو.

وأكدت صحيفة لو باريزيان بأن سان جيرمان سيقاوم هذه الرغبة من خلال عرض راتباً خيالياً على اللاعب سيتفوق به على الراتب الذي سيحصل عليه النجم البرازيلي نيمار.

وأشارت الصحيفة الفرنسية أن النادي يعتزم دفع 40 مليون يورو كراتب سنوي للنجم صاحب الـ20 عاماً والذي يقضي موسمه الثالث حالياً في نادي ملعب حديقة الأمراء.

وأوضح المصدر ذاته أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قام بتخصيص مبلغ 300 مليون يورو لتقديمه إلى باريس لشراء المهاجم الموهوب في الصيف المقبل.

ويعرف النادي الإسباني العملاق بأن مبابي يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا وأن ينافس على الفوز بكرة القدم الذهبية كأفضل لاعب في أوروبا، ولا تعتبر الظروف في باريس مثالي بالنسبة له للوصول إلى هدين الهدفين.

وكان أفضل دور وصل له النادي الفرنسي على صعيد دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الفائتة هو الدور ربع النهائي على الرغم من تسيده للألقاب المحلية.