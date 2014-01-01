الاحتلال الاسرائيلي يهدم منزلا في سلوان بالقدس

القدس المحتلة/سما/

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس، ظهر اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان، فيما وزعت طواقمها اخطارات هدم في العيسوية بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة والقوات الخاصة اقتحموا حي ابو تايه في بلدة سلوان وداهموا منزل المواطن معتصم العباسي، وشرعوا بتفريغ محتوياته، ثم قاموا بتنفيذ عملية الهدم.

واضاف المركز ان المنزل مكون من طابقين مساحة كل منهما 100متر مربع.

ووزعت طواقم بلدية الاحتلال اخطارات واستدعاءات للتحقيق بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح محمد ابو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن طواقم البلدية وزعت اكثر من 10 اخطارات هدم "منشآت سكنية وتجارية"واستدعاءات للبلدية بحجة البناء دون ترخيص، مضيفا أن طواقم البلدية قامت بتصوير المنشآت والشوارع.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال ذلك فتى بحجة القاء الحجارة.

ويتواصل الإضراب المفتوح في مدارس العيسوية حتى تأمين بيئة آمنة للطلبة ومنع اقتحام البلدة خلال الدوام المدرسي.

واعتقلت قوات الاحتلال محمود محمود عضو لجنة اولياء الامور صباح اليوم .