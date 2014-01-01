الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة بينهم فتية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، 12 مواطنا من الضفة، بينهم فتية.

وقال نادي الأسير، إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من مخيم عايدة في بيت لحم، وهم: مروان فرارجة، وعمر عماد راضي (18 عاما)، ويزن حمزة الكرد (17 عاما)، ورامي ناصر عساف (18 عاما)، علما أن جميعهم أسرى سابقون.

فيما جرى اعتقال لأربعة مواطنين من الخليل وهم: عيسى أحمد تعامرة (22 عاما)، والأسير السابق حسن محمد حسن (25 عاما)، والفتى عادل أحمد زعاقيق (16 عاما)، وجميعهم من بلدة بيت أمر، إضافة إلى موسى جبرئيل موسى اعمر.

يُضاف إلى المعتقلين مواطنان من بلدة سلواد في محافظة رام الله، وهما: يوسف رائد عبد الله حامد (18 عاما)، وحسن تيسير حماد (18 عاما)، ومن بلدة العيسوية اعتقل عضو لجنة أولياء الأمور في البلدة محمود فايز محمود، علاوة على رشاد محمد ناصر.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت يوم أمس كفاح العموري والدة الأسير وسام حنون، ومصطفى القنيري نجل الأسير مصطفى القنيري، وذلك عقب مواجهة جرت بين عائلات الأسرى وإدارة سجن "مجدو" خلال زيارة أبنائهم، حيث منعتهم إدارة السجن من إدخال الملابس لأبنائهم، واعتدت عليهم بالضرب، وليلا جرى الإفراج عن والدة الأسير حنون بعد ساعات على اعتقالها.

وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال عصر أمس أمين سر حركة فتح في العيسوية ياسر درويش ومددت اعتقاله، إضافة إلى اعتقال ثلاثة فتية مساءً من العيساوية وهم: عمر محمود، وإسماعيل محيسن، ووسيم داري.