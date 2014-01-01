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بنغلاديش تطالب السعودية بإعادة مواطنة "تعرضت لإساءات جنسية"

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنغلاديش تطالب السعودية بإعادة مواطنة "تعرضت لإساءات جنسية"


وكالات / سما /

دعت حكومة دكا، اليوم الأحد، إلى إعادة عاملة بنغلاديشية من السعودية، نشرت مقطع فيديو تزعم فيه تعرضها لاعتداء جنسي.

وزعمت العاملة البنغالية، سومي أكتير، في مقطع فيديو نشرته على موقع "فيسبوك" وتمت مشاركته آلاف المرات، تعرضها لـ "اعتداءات جنسية بلا رحمة" من قبل أرباب عملها السعوديين، ما أثار احتجاجات في دكا ضد ما يتعرض له العمال في المملكة.

وقالت أكتير البالغة 25 عاما في مقطع الفيديو: "ربما لن أعيش لفترة أطول.. أرجوكم أنقذوني، لقد سجنوني لمدة 15 يوما وبالكاد قدموا لي الطعام.. لقد أحرقوا يدي بالزيت الساخن".

ودعت الحكومة في بنغلاديش، يوم الأحد، الوكالة الرسمية المسؤولة عن تصدير اليد العاملة إلى إعادة أكتير إلى الوطن "في أسرع وقت".

ويسافر ملايين الآسيويين إلى الخليج للعمل، وفقا لحكومة بنغلاديش، وتقول جماعات حقوق الإنسان إن كثيرين منهم يعانون من الاستغلال والانتهاكات.

وقالت الجمعية الحقوقية البنغالية التي تعنى بالعمال المهاجرين "أوفيباشي كارمي أونايان بروغرام"، الشهر الماضي، إن 61 بالمئة من 110 نساء تمت مقابلتهن بعد عودتهن من الخارج، والعديد منهن عدن من السعودية، ادعين تعرضهن لإساءات.

وأضافت الجمعية أن 14 بالمئة قلن إنهن تعرضن لإساءات جنسية.

وأفادت إحدى أكبر المؤسسات الخيرية في العالم "بي آر آي سي" بأنه تمت استعادة 48 عاملة هذا العام وحده من السعودية.

المصدر: أ ف ب

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