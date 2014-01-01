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وقفة بخانيونس للمطالبة بدفع تعويضات المتضررين من عدوان 2014

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة بخانيونس للمطالبة بدفع تعويضات المتضررين من عدوان 2014


غزة / سما /

نظم عشرات المواطنين في خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر "الأونروا"، للمطالبة بدفع تعويضات لهم عن الضرر الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.

ورفع المتظاهرون لافتات، تطالب إدارة الأونروا بالكف عن المماطلة، والإسراع بدفع التعويضات لهم، متسائلين عن مصير أموال المانحين التي تصل الأونروا من أجل هذا الملف.

وقال صلاح النجار المتحدث باسم المتضررين، إنه منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي عام 2014 لم يتلقوا أي أموال من الأونروا بعد حصر الأضرار في منازلهم. مشيرًا إلى أن هناك ألف منزل بحاجة لإصلاح الأضرار التي لحقت بها.

ولفت إلى أن السكان على أبواب فصل الشتاء ولا زالوا منذ 5 أعوام ينتظرون من يعوضهم عن تلك الأضرار. مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من تلك المنازل ستتعرض للغرق في فصل الشتاء بسبب عدم تعويضهم لإصلاح الضرر.

وأشار إلى أن بعض السكان اضطروا للاستدانة من أجل إصلاح الضرر في منازلهم على أمل وعود الأونروا بدفع التعويضات لهم، وأن يتم سدادها، وأصبحوا غارقين في الديون.

وطالب النجار إدارة الأونروا، وكافة الجهات المسؤولة عن ملف الأضرار بالتحرك الجدي من أجل إنهاء معاناتهم.

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